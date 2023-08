Business news: russa Tatneft, risultati positivi in perforazioni esplorative in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera russa Tatneft ha raggiunto risultati positivi dopo aver perforato pozzi esplorativi in Libia. Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Tatnef, Nurislam Syubaev, in una dichiarazione rilasciata alla stampa locale e ripresa dal portale d'informazione libico "Al Wasat", sottolineando che la portata del flusso di alcuni dei giacimenti scoperti è stata consistente. "Abbiamo perforato pozzi esplorativi in linea con il nostro piano di esplorazione”, ha spiegato il vicepresidente esecutivo di Tatnef, “abbiamo riscontrato un buon tasso di produzione in alcuni di essi. Ora stiamo calcolando la portata dei costi. Se il bilancio è positivo, passeremo alla fase di sviluppo sperimentale". (Lit)