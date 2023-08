Business news: compagnia saudita Nesma sigla accordo per acquisizione emiratina Kent

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Nesma &Co, parzialmente di proprietà del Fondo pubblico di investimento dell’Arabia Saudita (Pif), ha siglato un accordo per l'acquisizione, entro la fine del 2023, della società privata di servizi energetici con sede a Dubai Kent. Lo hanno annunciato le due società in un comunicato stampa diffuso dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, nel quale, tuttavia, non è specificato il valore dell’accordo. Lo scorso febbraio, il Pif, che gestisce asset per oltre 600 miliardi di dollari, aveva annunciato l’acquisto di una quota di Nesma, fondata nel 1981 e attiva nel settore dell’energia e delle infrastrutture, divenendo quindi il quarto azionista della società insieme a Nesma Contracting Liminted, Alturki Holding e Rawabi Holding. Intanto, il Pif ha annunciato anche la firma di un accordo vincolante con la Middle East Paper Manufacturing Company (Mepco), per aumentare il capitale di quest’ultima da 666,67 milioni di rial a 866,70 milioni di rial (ossia da oltre 177 a oltre 230 milioni di dollari). Le nuove azioni di Mepco saranno dunque sottoscritte dal Pif, la cui partecipazione è valutata all’incirca al 23,08 percento. (Res)