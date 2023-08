Business news: Niger, sanzioni Cedeao, segnalati blackout a causa del taglio delle forniture di elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono continui blackout nella capitale del Niger, Niamey, così come nelle altre grandi città di Maradi e Zinder. Lo rende noto la compagnia elettrica del Niger, Nigelec, che in un comunicato afferma che questo è il risultato del taglio delle forniture della Nigeria come parte delle sanzioni imposte dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao). Secondo quanto riferito, le persone hanno alimentatori per circa un'ora alla volta e poi l'alimentazione si interrompe per quattro o cinque ore. La Nigeria è il principale fornitore di elettricità del Niger. (Res)