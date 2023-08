Business news: Zimbabwe-Algeria, ministro Energia, siamo pronti a sviluppare grandi progetti minerari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria è pronta a collaborare con lo Zimbabwe per sviluppare importanti progetti strutturali nel settore minerario. Lo ha dichiarato il ministro algerino dell'Energia e delle Risorse minerarie, Mohamed Arkab, secondo quanto riferito da un comunicato dello stesso dicastero algerino. Arkab, nella sua visita ufficiale a Harare, ha discusso con il ministro delle Miniere e dello Sviluppo minerario dello Zimbabwe, Winston Chitando, delle opportunità di cooperazione e investimento e dei possibili partenariati nel settore. In questa occasione, il ministro dell'Energia algerino ha presentato una panoramica sullo sviluppo del settore minerario, sottolineando la disponibilità del suo Paese a realizzare "rilevanti progetti minerari strutturali, di interesse nazionale e strategici, considerando le ricchezze naturali e l'importanza delle risorse minerarie a disposizione". Secondo il comunicato stampa del ministero, ciò rientra in una "visione dinamica" che integra tutte le fasi di ricerca, esplorazione, sfruttamento, lavorazione e sviluppo, e ha l'obiettivo di "diversificare l'economia nazionale, creare ricchezza e soddisfare il fabbisogno interno di risorse minerarie". Chitando ha elogiato la qualità delle relazioni tra Algeria e Zimbabwe, sottolineando l'interesse dello Zimbabwe nel cogliere tutte le opportunità di business e investimento con le società algerine attive nel settore minerario dell'Algeria, soprattutto per ciò che riguarda l'esplorazione, lo sfruttamento e la lavorazione delle risorse minerarie, oltre alla formazione e allo sviluppo delle risorse umane.Res (Res)