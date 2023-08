Business news: Nigeria, abolizione sussidi carburante, sindacati sospendono lo sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La principale federazione sindacale della Nigeria, il Congresso del lavoro della Nigeria (Nlc), ha accettato di tornare ai colloqui con il governo dopo un incontro con il presidente Bola Tinubu, e di sospendere così lo sciopero indetto contro il carovita e l'inflazione causati dall'abolizione dei sussidi sui carburanti. Secondo quanto riferito in una nota dal sindacato, le marce di protesta indette nelle principali città del Paese hanno avuto abbastanza successo da costringere il presidente Tinubu a incontrare i leader sindacali e ad accelerare un accordo su un nuovo salario minimo tra le altre promesse. Il portavoce di Tinubu, Dele Alake, ha detto che i leader del movimento sindacale hanno accettato di sospendere il loro sciopero mentre i colloqui continuano, aggiungendo che il presidente ha promesso che una grande raffineria di petrolio in riabilitazione nel sud della Nigeria inizierà a lavorare il carburante entro dicembre, probabilmente riducendo i prezzi della benzina. Lo sciopero è stato il primo grande banco di prova per Tinubu, che ha abolito il popolare ma costoso sussidio sulla benzina, costato al governo 10 miliardi di dollari l'anno scorso, e ha tolto i limiti al commercio di valuta estera. Mentre le riforme di Tinubu sono state accolte con favore dagli investitori, i sindacati affermano che hanno portato a un aumento dei costi in un momento in cui i nigeriani sono già alle prese con la più alta inflazione in quasi due decenni. (Res)