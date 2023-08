Business news: Etiopia, siglato accordo da 84,3 milioni di dollari con Fondo di sviluppo africano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle finanze etiope e il Fondo di sviluppo africano (Adf) hanno firmato un accordo di sovvenzione per un importo complessivo di 84,3 milioni di dollari, di cui 54 milioni di dollari stanziati dal Fondo stesso, 20 milioni di dollari dal governo dei Paesi Bassi, 10 milioni di dollari da Ocp Africa e 300 mila dollari dal Centro globale per l'adattamento (Gca). Il progetto, afferma il ministero etiope in una nota, mira a migliorare la produttività e la produzione del grano, aumentando così i redditi dei piccoli coltivatori di grano in Etiopia. Il progetto, di una durata quinquennale, si compone di tre componenti: produttività e produzione di grano intelligente per il clima; infrastrutture di mercato e agrofinanza; coordinamento e gestione del progetto. L'accordo è firmato dal ministro delle Finanze, Ahmed Shide, e dal vicedirettore generale per la regione dell'Africa orientale della Banca africana di sviluppo (Afdb), Abdul Kamara. (Res)