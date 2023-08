Mafia: Musumeci, esempio Costa, Cassarà e Antiochia sia sprone contro criminalità organizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero ricordare oggi il sacrificio del magistrato Gaetano Costa, del vicequestore Ninni Cassarà e del poliziotto Roberto Antiochia. Nessuno di loro voleva essere eroe: hanno solo servito lo Stato con coraggio, sulla trincea più scomoda, quella dell’impegno antimafia, in una Sicilia che allora appariva distratta e rassegnata. Il loro esempio sia da sprone per rinnovare il quotidiano impegno di tutti contro ogni criminalità organizzata". Lo dichiara il ministro per la Protezione civile le Politiche del mare, Nello Musumeci. (Rin)