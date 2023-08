Libia: previste oggi le elezioni annuali del presidente dell’Alto consiglio di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono previste per oggi le elezioni del presidente dell’Alto consiglio di Stato della Libia, una sorta di camera alta con funzioni prevalentemente consultive ma comunque indispensabili per le decisioni e le nomine più rilevanti. Lo ha riferito un funzionario al sito web d’informazione “Arabi 21”, spiegando che “la competizione per la presidenza dell’Alto consiglio di Stato è molto forte” e che è difficile “che uno dei candidati possa vincere al primo turno”. I candidati sono Khaled al Mishri (attualmente in carica), Muhammad Takala (sostenuto dal primo ministro del Governo di unità nazionale Abdulhamid Dabaiba), Naji Mukhtar e Naima Al Hami.(Lit)