Giovani: questa mattina la messa del Papa al Parque Tejo

- Questa mattina, lasciata la Nunziatura Apostolica, il Santo si trasferisce in auto al Parque Tejo per la Santa Messa a conclusione della XXXVII Giornata mondiale della gioventù (Gmg). Dopo aver effettuato alcuni giri in papamobile tra i giovani, il Papa presiede la celebrazione eucaristica nella Festa della trasfigurazione del Signore. Dopo le parole di ringraziamento del patriarca di Lisbona, cardinale Manuel Clemente, e la proclamazione del Vangelo, Papa Francesco pronuncia l'omelia. Al termine della messa, dopo l'indirizzo di saluto del prefetto del dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, cardinale Kevin Joseph Farrell, il Santo Padre consegna le croci della Gmg ad alcuni rappresentanti dei giovani dei cinque continenti e annuncia la sede e l'anno in cui avrà luogo la prossima Gmg. Prima della recita dell'Angelus, il Papa rivolge ai giovani e ai pellegrini presenti alcune parole di saluto. Dopo la benedizione finale, rientra in auto alla Nunziatura apostolica di Lisbona dove pranza in privato. (Civ)