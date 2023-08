Ucraina: bombe su Kharkiv in mattinata, nella notte raid su tutto il territorio ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze russe hanno bombardato la città di Kharkiv questa mattina, secondo quanto riferito dal sindaco Ihor Terekhov. "Kharkiv è sotto il fuoco degli occupanti russi. Chiedo a tutti di stare attenti", ha scritto Synegubov su Telegram. Il capo dell’amministrazione regionale di Kharkiv, Oleg Sinegubov, ha invitato gli abitanti a rimanere nei rifugi antiaerei. Le prime esplosioni sono state udite attorno alle nove di questa mattina. Synegubov ha precisato che le forze russe hanno colpito la città di Kharkiv con dei missili terra-aria S-300. Al momento non ci sono informazioni su eventuali vittime. Nella notte sono stati registrati diversi attacchi in tutto il territorio ucraino. Secondo quanto riferito dall’aeronautica di Kiev su Telegram, la contraerea ha intercettato droni di fabbricazione iraniana e missili lanciati dall’aria e dal mare. Nelle prime ore del mattino è scattato l’allarme aereo anche nella regione di Odessa e in quella di Kiev.(Kiu)