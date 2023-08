Business news: Cina, porto Tientsin incrementa commercio estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il porto di Tientsin, nel nord-est della Cina, ha registrato un aumento del commercio estero del 2,2 per cento nel primo semestre, arrivando a circa 133,14 miliardi di dollari. Lo riferisce la dogana di Tientsin, precisando che il volume degli scambi con i Paesi lungo la Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) è aumentato del 5,5 per cento su base annua attestandosi a circa 44 miliardi di dollari. Le aziende private hanno contribuito con circa 57 miliardi di dollari al volume totale degli scambi intrattenuti da Tientsin nel periodo, in aumento del 10,8 per cento anno su anno. (Cip)