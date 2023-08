Business news: Usa-Mongolia, firmato accordo sui cieli aperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Mongolia hanno firmato un accordo sui cieli aperti ieri, in occasione di un incontro alla Casa Bianca tra la vicepresidente Usa Kamala Harris e il primo ministro mongolo, Oyun-Erdene Luvsannamsrai. La Mongolia si unisce così a circa 130 Paesi coi quali gli Stati Uniti hanno già siglato accordi per l'aviazione civile, garantendo alle compagnie aeree il diritto di operare nei rispettivi spazi aerei. L'accordo aprirà lo spazio aereo statunitense alla compagnia aerea nazionale della Mongolia, Miat Mongolia Airlines, che attualmente effettua voli soltanto verso Europa e Asia. Durante l'incontro con Harris, il premier mongolo ha discusso una serie di questioni di comune interesse, inclusi i tentativi di Washington di allentare la tensione strategica con la Cina e la tensione tra Stati Uniti e Russia legata al conflitto in Ucraina. (Was)