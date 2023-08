Business news: ministro Investimento saudita guida delegazione settore privato in America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Investimento dell’Arabia Saudita, Khaled bin Abdulaziz al Falih, è alla testa della delegazione di alto livello che si è recata ufficiale in America Latina. Lo si apprende dall’agenzia di stampa saudita “Spa”, secondo la quale la delegazione di Riad, composta dai rappresentanti delle principali agenzie governative, delle compagnie nazionali e delle aziende del settore privato, visiterà Brasile, Cile, Costa Rica, Argentina, Panama Paraguay e Uruguay. L’obiettivo della visita è aumentare il volume degli investimenti sauditi in America Latina, valutando le opportunità di espandere i partenariati strategici già in vigore. Al Falih getterà anzitutto le basi per il Forum di investimento tra Brasile e Arabia Saudita, in occasione delle celebrazioni del 55esimo anniversario dell’apertura dell’ambasciata di Riad a Brasilia, a seguito dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche nel 1973. La delegazione condotta dal ministro dell’Investimento saudita terrà incontri e tavole rotonde con le principali imprese private di Cile, Costa Rica, Argentina, Panama, Paraguay e Uruguay. Il viaggio della delegazione saudita in America Latina, infatti, si inscrive nel quadro della strategia di espansione messa a punto da Riad nei Paesi dei Caraibi e dell’America meridionale. (Res)