Business news: Senegal, canadese Endeavour Mining costruirà impianto solare fotovoltaico da 37 Mwh

- La canadese Endeavour Mining ha annunciato la costruzione di un impianto solare fotovoltaico da 37 megawatt picco (MwP) in Senegal. Con un costo stimato di 55 milioni di dollari, riferisce la compagnia in una nota, l'impianto fornirà 73 gigawattora (Gwh) all'anno a beneficio del complesso aurifero Sabodala-Massawa, gestito dalla società nel Paese. A tale scopo, Endeavour ha incaricato la tedesca Dornier Suntrace di progettare e supportare la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Ad esso sarà associato anche un sistema di batterie da 16 megawattora (Mwh), che consentirà di risparmiare fino a 13 milioni di litri di carburante all'anno. Ciò rappresenta una riduzione annua del 22 per cento del costo dell'elettricità e del 24 per cento delle emissioni di CO2. La messa in servizio dell'impianto è prevista per il 2025, a circa un anno dal completamento del progetto di aumento della capacità produttiva annua del complesso di Sabodala-Massawa, la più grande miniera d'oro del Senegal, previsto per la fine del secondo trimestre del 2024. (Res)