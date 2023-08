Kosovo: Haradinaj, Kurti teme di essere il prossimo nel mirino delle sanzioni Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Albin Kurti teme di essere “il prossimo” nel mirino delle sanzioni Usa dopo che queste hanno colpito il capo dei servizi segreti serbi (Bia), Aleksandar Vulin. Lo ha dichiarato il leader della forza kosovara d’opposizione Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), Ramush Haradinaj, in una conversazione con i giornalisti. “Se non fosse per questo, Kurti farebbe ancora acrobazie nel nord, causando problemi e incidenti", ha aggiunto Haradinaj. "Kurti sa che sarà severamente punito se continua il suo comportamento destabilizzante e non necessario. L'ambasciatore britannico, che è un grande amico del Kosovo, ha detto di non comprendere il motivo di avere le unità speciali negli edifici municipali. Non permetteranno questo tipo di comportamento", ha concluso il leader di Aak. Il capo dei servizi segreti della Serbia, Aleksandar Vulin, è stato recentemente inserito nella lista dei soggetti sanzionati dal Dipartimento del tesoro statunitense per la sua vicinanza con le autorità russe. (segue) (Alt)