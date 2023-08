Kosovo: fonti stampa, misure Ue non dovrebbero essere revocate fino a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure punitive imposte dall'Unione europea al Kosovo non dovrebbero essere revocate fino a settembre, dopo le vacanze estive. Lo scrive il quotidiano di Pristina “Koha Ditore”, precisando che le istituzioni Ue hanno avviato il periodo di pausa senza dare una risposta sulle sanzioni al Kosovo. Il tema, secondo le fonti del giornale, non è considerato “questione urgente” e dunque non sarà affrontato prima della fine delle vacanze. Bruxelles ha introdotto le misure a fine giugno, poiché le istituzioni di Pristina non hanno accolto le proposte dell'Unione per l'allentamento delle tensioni nel nord. (segue) (Alt)