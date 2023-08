Kosovo: Kfor, bene la decisione di Pristina di ridurre presenza polizia nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione a guida Nato in Kosovo (Kfor) accoglie con favore la decisione delle istituzioni in Kosovo di ridurre la presenza della polizia intorno agli edifici municipali nel nord. E’ quanto precisa un comunicato diramato dalla missione. Secondo la nota la decisione, presa in una riunione tecnica tenuta dalla polizia del Kosovo, Eulex e Kfor, è un passo importante verso l'allentamento delle tensioni e la promozione del dialogo. A questo proposito, Kfor concorda sul fatto che c'è stato un miglioramento della situazione della sicurezza nell'area, ma è importante chiarire “che la nostra opinione non è il risultato di un'attività di valutazione congiunta”. Una valutazione congiunta, spiega ancora il comunicato, è una procedura diversa che richiede azioni specifiche, disponibilità di dati e valutazioni sistematiche in cui il ruolo di Kfor, come concordato tra Nato e Ue, è solo da considerarsi relativo a ciò che è di sua pertinenza e sottoposto all'avallo del comandante della Kfor. La missione Kfor guidata dalla Nato sostiene pienamente il dialogo mediato dall'Ue e rimane in stretto contatto e coordinamento con tutti gli interlocutori locali e internazionali.(Alt)