Strage Bologna: Mattia (Pd), Rocca si dissoci da parole De Angelis

- "Gravissime le dichiarazioni di Marcello De Angelis, ex Terza posizione e ora responsabile della Comunicazione della Regione Lazio, affidate a un post su Facebook sulla strage di Bologna. Una vera e propria summa del revisionismo storico della peggior specie che nega la matrice fascista della strage di Bologna che invece proprio in questi giorni il presidente della Repubblica Mattarella ha voluto rimarcare. Il presidente Rocca condanni le dichiarazioni di De Angelis e se ne dissoci immediatamente". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, vicepresidente della commissione Affari costituzionali.(Com)