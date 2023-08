Business news: elettronica, Murata rafforzerà produzione nelle Filippine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Murata Manufacturing, azienda giapponese produttrice di componentistica elettronica che rifornisce tra gli altri il colosso statunitense Apple, ha annunciato l'intenzione di ampliare i suoi stabilimenti nelle Filippine per aumentare la produzione di condensatori ceramici multistrato, con l'obiettivo di attingere alla crescente domanda globale trainata dall'elettromobilità e dalla nascente tecnologia 6G per le telecomunicazioni. Murata investirà 78,2 milioni di dollari per realizzare un nuovo edificio annesso al suo stabilimento produttivo nella provincia filippina di Batangas, nell'isola di Luzon. L'edificio a due piani verrà completato entro settembre 2025 e avrà una superficie complessiva di 78mila metri quadrati. (Git)