Business news: Cina, Binance fattura miliardi nonostante bando governativo su criptovalute

- Binance, la società più grande al mondo per lo scambio di criptovalute, continua a fatturare miliardi in Cina nonostante il Paese abbia dichiarato fuorilegge il commercio di beni digitali nel 2021. Lo riporta in esclusiva il "Wall Street Journal", precisando che gli utenti della piattaforma hanno scambiato oltre 90 miliardi di asset legati alle criptovalute in un solo mese quest'anno. Le transazioni hanno rappresentato il 20 per cento del volume di criptovalute scambiate a livello mondiale, percentuale che ha reso la Cina il più grande mercato della società. Binance è stata fondata nel 2017 a Shanghai dallo sviluppatore cinese Changpeng Zhao, che ha trasferito la sede e le operazioni dell'azienda al di fuori del Paese dopo le restrizioni imposte da Pechino sullo scambio di beni digitali. A seguito delle limitazioni, le operazioni dell'azienda nel Paese asiatico hanno subito un decremento del 17 per cento alla fine del 2021, per poi rimbalzare negli anni successivi. (Cip)