Business news: Usa a luglio creati 324 mila posti di lavoro nel settore privato

- Il settore privato statunitense ha creato un totale di 324 mila posti di lavoro nel mese di luglio, superando le aspettative degli analisti grazie alla spinta proveniente da comparti come l’intrattenimento e il settore alberghiero. Stando ai dati pubblicati dalla società Adp, 201 mila impieghi sono stati creati solamente da hotel, ristoranti, bar e relative attività, contro una stima di 175 mila. “La performance dell’economia è migliore del previsto, e le condizioni del mercato del lavoro continuano a sostenere la spesa delle famiglie”, ha detto in una nota Nela Richardson, chief economist dell’azienda. (Was)