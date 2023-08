Business news: Serbia-Arabia Saudita, firmato memorandum per finanziamenti da 182 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro delle Finanze serbo, Sinisa Mali, ha firmato a Belgrado un memorandum d'intesa con il ministro del Turismo dell'Arabia Saudita, Ahmed al Khateeb. Lo riporta la stampa serba. Secondo il memorandum, il Fondo di sviluppo dell'Arabia Saudita si dimostra disponibile a finanziare progetti specifici in Serbia per un valore di circa 200 milioni di dollari (182 milioni di euro). "Concludendo questo memorandum d'intesa, la Serbia avrà la certezza di continuare a investire in progetti di capitale, e in questo modo rafforzeremo anche le relazioni economiche tra i nostri Paesi", ha annunciato Mali su Instagram. Il ministro serbo ha precisato che il finanziamento rafforzerà l'infrastruttura di irrigazione e sarà indirizzato alla società di trasmissione dell'energia elettrica (Ems) e al campus Bio4 di Belgrado. La firma del memorandum d’intesa è avvenuta alla presenza del presidente della Serbia Aleksandar Vucic. (Seb)