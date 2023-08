Business news: Nigeria, rimozione sussidi sui carburanti, sindacati in piazza contro il carovita e inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati della Nigeria hanno indetto per oggi una marcia di protesta contro gli alti prezzi del carburante e l'inflazione causata dalla rimozione dei sussidi sul carburante, annunciata a giugno dal presidente Bola Tinubu. Le manifestazioni, riferiscono i media nigeriani, avvengono dopo che ieri i colloqui tra i sindacati e il governo non sono riusciti a raggiungere un accordo. Il capo del Congresso laburista della Nigeria, Joe Ajaero, ha esortato gli iscritti a "riunirsi ovunque si trovino in tutta la nazione per dare sfogo a questa determinazione collettiva". Il capo della polizia, Kayode Egbetokun, ha da parte sua messo in guardia contro la violenza durante le proteste e ha esortato le autorità di polizia a schierare in maniera massiccia gli agenti per proteggere i manifestanti. I sindacati hanno affermato che le misure radicali annunciate lunedì scorso dal presidente Tinubu per alleviare l'impatto della rimozione dei sussidi sul carburante, comprese le sovvenzioni condizionali ad almeno un milione di piccole imprese, siano insufficienti. (Res)