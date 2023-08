Business news: Uzbekistan, incontro su investimenti con Ungheria, Azerbaigian e Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, ha presieduto un incontro sulla cooperazione in materia d’investimenti con Ungheria, Azerbaigian e Giappone. Lo riporta l’agenzia di stampa “Uza”, secondo cui il capo dello Stato di Tashkent ha sottolineato la necessità di attuare in maniera tempestiva e qualitativa i progetti e di agevolare il lavoro degli investitori. L’indicazione è quella di organizzare nuovi scambi di visite tra rappresentanti delle rispettive comunità imprenditoriali, in particolare nelle aree di cooperazione più promettenti come quelle dell’industria, delle tecnologie dell’informazione, dell’agricoltura, della sanità, dei servizi, dell’istruzione e dell’innovazione. Negli ultimi anni l’Uzbekistan ha elevato le relazioni con Ungheria, Azerbaigian e Giappone al rango di partenariato strategico, intensificando il dialogo su varie aree d’interazione. Al momento sono in corso 33 progetti congiunti con l’Ungheria, 27 con l’Azerbaigian e 13 con il Giappone. (Res)