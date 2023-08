Business news: Tesla, vendite veicoli prodotti in Cina crollate del 31 per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite dei veicoli prodotti in Cina dalla casa automobilistica statunitense Tesla sono crollate del 31 per cento su base mensile a luglio. Lo indica l'Associazione cinese delle autovetture (Cpca), precisando che il dato rappresenta il primo calo su base mensile dallo scorso dicembre. Su base annua, le vendite di veicoli elettrici prodotti da Tesla in Cina sono aumentate del 128 per cento, passando da 28.217 a 64,285 unità. Il mese scorso, la rivale cinese Byd ha invece venduto 261.105 veicoli per passeggeri, in aumento del 61 per cento su base annua. (Cip)