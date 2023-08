Business news: Sace e Amazon insieme per sostenere le Pmi italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato annunciato un memorandum d’intesa che impegna Sace, il gruppo assicurativo-finanziario italiano specializzato nel sostegno alla crescita sostenibile delle imprese in Italia e nel mondo, e Amazon a supportare le piccole e medie imprese (Pmi) italiane nel loro percorso di trasformazione digitale e di apertura ai mercati esteri. L’intesa, che rientra nell’ambito del programma di formazione “Accelera con Amazon”, ha l’obiettivo di fornire alle imprenditrici e agli imprenditori italiani gli strumenti necessari per cogliere i vantaggi della digitalizzazione e dell’internazionalizzazione, attraverso corsi di formazione online, accademie virtuali e Bootcamp intensivi dedicati alle Pmi e volti ad accrescere le competenze sui temi dell’e-commerce, export e trasformazione digitale, green economy e obiettivi Esg. Questo accordo si inserisce nell’ambito delle attività di Sace Education l’hub formativo del Gruppo Sace che accompagna le imprese italiane verso modelli di business 4.0 con l’obiettivo di valorizzarne il capitale umano e affiancarle nel processo di internazionalizzazione e transizione green e digitale. Con più di 600 ore di formazione gratuita erogate e sempre disponibile online, ben 14 partnership accademiche tra università e business school, Sace Education offre un’esperienza di apprendimento specialistica, multicanale e disegnata sui reali bisogni di imprese e professionisti per la costruzione di strategie consapevoli e di successo in Italia e sui mercati esteri. (Com)