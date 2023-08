Business news: compagnia Tunisair riceve un secondo Airbus 320

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea di bandiera della Tunisia, Tunisair ha annunciato, sabato, 29 luglio, la ricezione di un secondo aereo del tipo Airbus 320 nell'ambito dei piani per rafforzare la flotta operativa attraverso il servizio di noleggio. Lo ha reso noto la stessa compagnia, che due mesi fa aveva ricevuto il primo aereo Airbus 320. L'aereo, che è stato noleggiato per un periodo di 6 anni, entra così a far parte della flotta di Tunisair, pochi giorni dopo la diffusione dei dati sull'attività della compagnia durante la prima metà del 2023, che hanno rilevato un aumento dei ricavi dell'azienda di circa il 24 per cento durante il secondo trimestre dell’anno in corso. (Tut)