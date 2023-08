Business news: Oman, esportati 152,9 milioni di barili di petrolio in primo semestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Oman ha esportato 152,0 milioni di barili di petrolio nel primo semestre del 2023, che rappresentano il 79,9 per cento della produzione totale di 191.3 milioni di barili, a un prezzo medio di 81,4 dollari al barile. I dati diffusi dal Centro nazionale di statistica e informazione dell'Oman (Ncsi) hanno indicato che la produzione totale di greggio è diminuita dello 0,4 per cento, attestandosi a 148,8 milioni di barili, mentre quella di condensato di petrolio è aumentata del 6,3 per cento, raggiungendo un totale di 41,5 milioni di barili. Intanto, la produzione media giornaliera di greggio ha toccato circa i 2 milioni di barili fino alla fine di giugno 2023. La Cina è stata il principale destinatario delle esportazioni di petrolio dall'Oman, con un totale di 140,8 milioni di barili, seguita da Giappone e India, rispettivamente con 4,7 e 2,7 milioni di barili. Le esportazioni verso altri Paesi hanno invece raggiunto una cifra pari a 3,7 milioni di barili. (Res)