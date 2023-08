Business news: ministro Commercio egiziano in visita in Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Commercio e dell'Industria della Repubblica araba d’Egitto, Ahmed Samir, si è recato in visita ufficiale ad Ankara, dove ha incontrato l’omologo della Repubblica di Turchia, Omer Bolat, e con altri rappresentanti del governo di Ankara. Lo si apprende da un comunicato stampa del ministero del Commercio e dell’Industria egiziano e dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”. L’obiettivo della visita di Samir ad Ankara, la prima per un ministro dell’Industria egiziano negli ultimi dieci anni, è stato promuovere la cooperazione tra i due Paesi, in particolare a livello di volume degli scambi commerciali, di progetti industriali e di investimenti. Samir e Bolat, infatti, si sono impegnati a incrementare il valore dell’interscambio commerciale portandolo dagli attuali 10 miliardi di dollari a 15 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni. I due ministri, inoltre, hanno esplorato la possibilità di portare avanti gli scambi commerciali tra i due Paesi nelle valute locali e si sono impegnati a costituire una commissione congiunta per sviluppare ulteriormente l’accordo sul libero scambio attualmente in vigore. (Cae)