Business news: Hong Kong, Pil rallenta nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica di Hong Kong è rallentata nel secondo trimestre, complici il calo degli investimenti e l'indebolimento della domanda globale. Lo riporta la piattaforma di notizie "Channel News Asia", citando i dati preliminari dell'amministrazione. Il Prodotto interno lordo (Pil) è aumentato dell'1,5 per cento nel secondo trimestre, a fronte di una crescita rivista al 2,9 per cento nel primo trimestre. Il dato ha disatteso le aspettative degli analisti, che stimavano una crescita economica del 3,6 per cento nel periodo di riferimento. Su base trimestrale e destagionalizzata, la crescita è rallentata dell'1,3 per cento da aprile a giugno, segnando il maggior calo dal terzo trimestre del 2022. Stando all'amministrazione, l'economia di Hong Kong dovrebbe crescere dal 3,5 al 5,5 per cento nel 2023, dopo una contrazione di 3,5 punti percentuali nel 2022. (Cip)