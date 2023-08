Business news: chiude la storica azienda degli autotrasporti Yellow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yellow, una tra le più vecchie e grandi aziende di autotrasporti degli Stati Uniti, ha annunciato la chiusura, dopo una serie di fusioni che nel corso degli anni l'hanno caricata di debiti. Lo ha riferito in esclusiva il quotidiano "Wall Street Journal", secondo cui l'ultimo colpo per la compagnia è stato uno stallo delle operazioni causato da una controversia col sindacato degli autotrasportatori Teamsters. L'azienda, fondata 99 anni fa, è collassata all'improvviso lasciando senza lavoro quasi 30 mila dipendenti, e arrestando una flotta di 12mila mezzi che serviva tra gli altri colossi delle vendite al dettaglio come Walmart. Nel 2020, durante il picco della pandemia, Yellow aveva ricevuto dallo Stato federale un contributo di 700 milioni di dollari, e ora si prepara a presentare istanza di bancarotta. (Was)