Business news: Cina, da settembre restrizioni all'esportazione di apparecchiature per droni

- Il ministero del Commercio della Cina ha annunciato restrizioni alle esportazioni di motori di droni, laser e apparecchiature correlate a partire dal primo settembre, nel quadro delle tensioni con gli Stati Uniti. Il provvedimento, riferisce una nota del dicastero, punta a "salvaguardare la sicurezza e gli interessi della nazione" e fa seguito alle restrizioni alle importazioni di gallio e germanio, due metalli ampiamente utilizzati nelle industrie ad alta densità tecnologica, dei semiconduttori e dei veicoli elettrici. A partire dal primo agosto, otto prodotti legati al gallio e sei al germanio non possono essere esportati senza previa approvazione del dicastero. Le sanzioni per i trasgressori prevedono multe e denunce penali. La Cina contribuisce al 95 per cento della produzione globale di gallio grezzo, utilizzato in componenti installate nelle stazioni base per il 5G e uno dei principali fornitori di germanio, utilizzato principalmente in fibre ottiche, componenti elettroniche e pannelli solari. Benché la misura sia stata adottata dopo le restrizioni adottate dagli Stati Uniti e dai loro alleati all'esportazione di apparecchiature utilizzate nella produzione di semiconduttori verso la Cina, il ministero degli Esteri di Pechino ha tenuto a chiarire che le restrizioni "non puntano a colpire Paesi terzi". (Cip)