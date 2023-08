Business news: Kazakhstan, inviati primi carichi merci in Pakistan via Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan ha inviato in Pakistan i primi carichi di merci su gomma attraverso l’Afghanistan. Lo ha annunciato il viceministro del Commercio e dell’Integrazione, Kairat Torebayev. Il governo kazakho, ha aggiunto, sta negoziando con la compagnia pachistana National Logistic Cell per garantire un sicuro interscambio commerciale tra i due Paesi. “Abbiamo recentemente lanciato un progetto pilota e inviato diversi tir attraverso questo percorso. I mezzi coprono una distanza di 4 mila chilometri tra andata e ritorno. In termini di sviluppo regionale, non è una distanza eccessiva”, ha spiegato Torebayev. Il viceministro ha anche sottolineato come il Kazakhstan stia continuando a impegnarsi con l’Uzbekistan per la fornitura di grano e cereali all’Afghanistan, sulla base di un accordo che prevede il 30 per cento di sconto sulle merci che viaggiano attraverso il Turkmenistan. (Res)