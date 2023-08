Business news: Pakistan-Cina, celebrato il decennale del Corridoio economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro pachistano, Shehbaz Sharif, e il vicepremier cinese, He Lifeng, insieme ad altri dignitari, hanno celebrato con una “cerimonia speciale” a Islamabad il primo decennio del Corridoio economico Cina-Pakistan (Cpec). Lo riferisce un comunicato dell’ufficio di Sharif. I due leader, si legge nella nota, hanno evidenziato il contributo del Corridoio, progetto di punta dell’iniziativa della Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri) promossa da Pechino, allo sviluppo socio-economico del Pakistan, “rimuovendo i colli di bottiglia infrastrutturali ed eliminando la carenza di energia”. Secondo il comunicato, nell’ambito del Cpec sono stati completati “numerosi progetti nei settori dell’energia, delle infrastrutture di trasporto, dello sviluppo di porti/aeroporti e della connettività digitale”, creando oltre 200 mila posti di lavoro. In particolare, sono stati aggiunti 8000 megawatt di potenza alla rete elettrica; costruiti 510 chilometri di autostrade e 932 chilometri di strade; posati 820 chilometri di cavi in fibra ottica. (Inn)