Business news: Cina, censurati oltre 8 mila profili per "notizie false" su aziende e imprenditori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 8.425 i profili sui social network censurati in Cina con l'accusa di aver screditato aziende e imprenditori diffondendo notizie false. Lo riporta il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", precisando che il blocco degli account rientra in una campagna intrapresa dall'Amministrazione cinese per il cyberspazio (Cac), l'organo preposto alla supervisione dell'ambiente telematico. "Alcuni profili hanno inventato fatti e diffuso notizie non veritiere", hanno utilizzato falsi comunicati stampa per ricattare i vertici aziendali o hanno utilizzato loghi falsi per "fuorviare il pubblico", ha riferito oggi l'amministrazione sul social network WeChat. Tra gli obiettivi della campagna, rientrano account che hanno "violato i diritti delle imprese" e "denigrato" il C919, il primo aereo passeggeri cinese a medio-lungo raggio di produzione nazionale. In tutto, i post rimossi ammontano a più di 86 mila. (Cip)