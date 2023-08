Business news: Usa, BlackRock e Msci indagate da commissione Congresso per investimenti in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società finanziarie statunitensi BlackRock e Msci sono oggetto di un’indagine della commissione ristretta della Camera dei rappresentanti sul Partito comunista cinese per aver facilitato investimenti Usa in compagnie cinesi accusate di collaborare con l’esercito di Pechino e di violare i diritti umani. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, secondo cui la notifica è stata inviata ai vertici delle due società. L’obiettivo dell’indagine è di raccogliere elementi utili al varo delle politiche dell’amministrazione Usa sulla Cina, in particolare in termini di flussi di capitali. Secondo la commissione, attraverso le loro legali attività le due compagnie avrebbero finanziato oltre 60 società cinesi che sono oggetto delle attenzioni delle agenzie Usa per potenziali minacce alla sicurezza nazionale o per questioni legate ai diritti umani. BlackRock, in particolare, avrebbe investito oltre 429 milioni di dollari attraverso cinque fondi in simili attività in Cina. “Convogliando massicci flussi di capitale statunitense” a tali aziende, le compagnie Usa “stanno minando i valori americani ed esacerbando una già significativa minaccia alla sicurezza nazionale”, si legge nella lettera inviata ai dirigenti e firmata dal presidente della commissione, il repubblicano Mike Gallagher del Wisconsin, e dal rappresentante democratico Raja Krishnamoorthi dell’Illinois. (Was)