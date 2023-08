Business news: Cina-Mongolia, porto Ganqmod, forte aumento volume merci a gennaio-luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume delle merci movimentate nel porto terrestre di Ganqmod, al confine tra Cina e Mongolia, ha raggiunto quasi 20 milioni di tonnellate nei primi sette mesi dell'anno, in aumento del 172,61 per cento anno su anno. Lo riporta l'agenzia di stampa statale "Xinhua", precisando che nel periodo di riferimento sono state movimentate nel porto più di 19 milioni di tonnellate di carbone importato (+188,55 per cento anno su anno). Situato nella regione autonoma della Mongolia interna, nella Cina settentrionale, il porto di Ganqmod è uno dei principali canali per l'approvvigionamento energetico del Paese asiatico e un importante snodo del corridoio economico Cina-Mongolia-Russia. (Cip)