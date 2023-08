Business news: semiconduttori, India punta a partenariati oltre Usa e Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'India intende stringere nuovi accordi bilaterali per sviluppare la sua industria dei microchip, spingendosi oltre il perimetro degli accordi già sottoscritti con Stati Uniti e Giappone. Lo ha dichiarato al quotidiano "Nikkei" il ministro dell'Elettronica e della tecnologia dell'informazione indiano, Ashwini Vaishnaw, in occasione dell'annuale conferenza SemiconIndia che si è tenuta lo scorso fine settimana a Gandhinagar. "Ci sono molti Paesi interessati a costruire un partenariato con l'India", ha spiegato il ministro. Taiwan, uno tra i leader mondiali nella produzione di microchip, potrebbe essere uno dei nuovi partner, così come l'Australia, che assieme a India, Stati Uniti e Giappone è partner del dialogo di sicurezza Quad. Il mese scorso India e Giappone hanno firmato un memorandum d'intesa per la promozione della cooperazione nelle catene di fornitura dei semiconduttori, in occasione di una visita in India del ministro dell'Economia giapponese Yasutoshi Nishimura. (Git)