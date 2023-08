Business news: Nintendo registra utile record grazie a iconici titoli videoludici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso giapponese dei videogiochi Nintendo ha annunciato di aver conseguito un utile netto di 185 miliardi di yen (1,2 miliardi di dollari) nel periodo aprile-giugno (il primo trimestre dell'anno fiscale giapponese), un dato record che segna un incremento del 52 per cento su base annua. L'azienda è stata trainata dalle vendite di "Zelda: Tears of The Kingdom", nuovo episodio di un iconico titolo videoludico esclusivo per la consolle Nintendo Switch, e dall'adattamento cinematografico di un altro storico titolo dell'azienda, Super Mario. Il film, uscito nelle sale cinematografiche ad aprile, ha già generato per Nintendo 1,3 miliardi di dollari di royalties. (Git)