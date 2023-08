Business news: saudita Manara Minerals acquisirà il 10 per cento della brasiliana Vale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manara Minerals Investment Company, joint venture tra la compagnia Saudi Arabian Mining Company (Maaden), specializzata nello sfruttamento minerario, e il fondo sovrano saudita Public Investment Fund, ha firmato un accordo per l’acquisizione del 10 per cento della società brasiliana Vale Base Metals. Come riferisce il quotidiano emiratino “The National”, l’acquisto della quota di Vale, che ha progetti in Canada, Brasile e Indonesia, si inscrive nel quadro della strategia di Riad di promuovere investimenti nel settore minerario a livello globale. L’investimento in Vale, il cui valore è di 26 miliardi di dollari, “svolgerà un ruolo chiave nel contribuire all’espansione della produzione saudita di rame e nichel, due risorse strategiche nel settore delle nuove tecnologie, in particolare in quelle applicate alla transizione energetica. Riad, infatti, intende conquistare una posizione di rilievo nelle catene di approvvigionamento globali di materie prime strategiche, giocando nella transizione energetica un ruolo analogo a quello svolto finora sui mercati petroliferi internazionali. (Res)