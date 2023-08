Business news: saudita Luberef, 240 milioni di dollari di profitti nel primo semestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre del 2023, l’utile netto della compagnia saudita Saudi Aramco Base Oil, nota anche come Luberef, è aumentato del 21,68 per cento, raggiungendo quota 240 milioni di dollari. Lo si apprende da una dichiarazione della stessa compagnia, che ha ricondotto tale progresso alla riduzione delle imposte sul reddito e all’aumento dei costi di vendita del petrolio raffinato, nonostante la minor quantità di greggio venduto. Da quanto si legge nella dichiarazione, solo nel secondo trimestre dell’anno in corso, l’aumento dell’utile netto della compagnia è stato del 3,97 per cento. Inoltre, la quotazione della Luberef alla borsa saudita Tadawul, nel dicembre 2022, dopo l’offerta pubblica per la vendita del 30 per cento delle sue azioni, in precedenza detenute dalla Jadwa Investment (che nel 2007 le aveva acquistate dalla statunitense Exxon Mobil), ha dato slancio alla compagnia, il cui 70 per cento è di proprietà del gigante petrolifero nazionale Saudi Aramco. “In quanto parte integrante della catena di approvvigionamento dell'Arabia Saudita e motore trainante delle ambizioni di industrializzazione del Regno, la quotazione di Luberef ha creato un'importante dimensione strategica per dare slancio alla politica di crescita dell'azienda e contribuire a realizzare il suo obiettivo di essere il principale fornitore di petrolio di alta qualità e di prodotti speciali”, aveva spiegato il vicepresidente di Saudi Aramco, Mohammed al Qahtani. (Res)