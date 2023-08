Business news: Arabia Saudita in testa ai Paesi del Medio Oriente nel settore delle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023, l’Arabia Saudita risulta in testa ai Paesi del Medio Oriente per “indice di transizione energetica”, passando, a livello globale, dall’81esima posizione del 2021 all’attuale 57esima. Lo ha rivelato il rapporto annuale del Forum economico mondiale sull’indice di transizione energetica, elaborato su 120 Paesi. I risultati, come spiega il quotidiano saudita “Arab News”, sono in linea con il programma Vision 2030, tra i cui obiettivi principali figura la diversificazione energetica e, in generale, dell’economia, in direzione di una maggior sostenibilità. “Il Paese è stato a lungo un attore dominante nel mercato petrolifero e, negli ultimi anni, ha intrapreso una significativa transizione energetica, riconoscendo la necessità di passare alle energie rinnovabili e di ridurre la sua impronta di carbonio”, si legge nel rapporto. Diverse iniziative hanno contribuito a tale proposito, in particolare la creazione del “Mercato regionale volontario del carbonio” e l’avvio della Saudi Green Initiative, tesa a dare maggior peso alle rinnovabili nel mix energetico nazionale, a migliorare la qualità dell’aria e a recuperare i suoli aridi mediante la messa a dimora di dieci miliardi di alberi. Nel 2022, Riad ha messo a domira 18 milioni di alberi recuperando 60.000 ettari di suoli degradati. Il rapporto sottolinea inoltre che “la transizione del paese verso le energie rinnovabili, con una capacità di sviluppo di 11,4 gigawatt, rappresenta una significativa deviazione dal tradizionale modello economico e potrebbe avere implicazioni geopolitiche”. (Res)