Business news: commissione Finanze approva costituzione del Fondo sovrano per il petrolio e il gas

- La commissione parlamentare Finanze e Bilancio del Libano ha approvato nella seduta della costituzione del Fondo sovrano per il petrolio in vista dell'avvio delle esplorazioni nella Zona economica esclusiva (Zee) libanese, calendarizzato per il prossimo agosto. Lo rende noto l'agenzia di stampa nazionale "Nna", spiegando che il presidente della commissione, il deputato Ibrahim Kanaan, terrà una conferenza stampa per spiegare i dettagli alle 11:00 (ora locale libanese) del prossimo mercoledì 2 agosto, presso il Parlamento libanese. Le entrate che il Libano spera di ottenere dalle sue risorse di gas e petrolio dovrebbero essere collocate in un fondo sovrano, o almeno una buona parte di esse. L'obiettivo di tale fondo è garantire una gestione trasparente di queste entrate. Diversi blocchi parlamentari hanno così presentato progetti di legge relativi alla creazione e alla gestione di questo fondo. A breve, dovrebbero iniziare le attività esplorative nel blocco 9 della Zee da parte di TotalEnergies, operatore del consorzio formato da Eni e Qatar Energy. (Lib)