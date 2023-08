Business news: Tunisia, firmato accordo con statunitense Starlink per un periodo di prova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Tecnologie delle comunicazioni della Tunisia ha concordato con la società statunitense Starlink, specializzata nel settore dei servizi per le telecomunicazioni, i termini di un’intesa in base alla quale la Tunisia potrà avere un periodo di prova per installare la tecnologia satellitare a banda larga in alcune regioni. Ciò permetterà quindi di effettuare i test necessari, oltre che di gettare le basi per sviluppare un quadro normativo adeguato per l'uso di questa tecnologia. Lo ha riferito il ministero delle Tecnologie delle comunicazioni, in un comunicato stampa. Nel comunicato si precisa, inoltre, che l'accordo è stato raggiunto nel corso della visita ufficiale effettuata dal ministro delle Tecnologie delle comunicazioni, Nizar bin Neji, negli Usa, dal 24 al 28 luglio. Neji, infatti, accompagnato da una delegazione di rappresentanti del governo tunisino, si è recato presso la sede di alcune società statunitensi specializzate nel settore, come Starlink, Astranamis e Amazon Kuber. In quell'occasione, la delegazione tunisina è stata informata sulle soluzioni e sui servizi di comunicazione satellitare, nonché sui modelli di satelliti lanciati da queste società e sui loro metodi operativi. (Tut)