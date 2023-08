Russia-Ucraina: Zakharova, attacco contro una nave civile non resterà senza risposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non resterà “senza risposta” l’attacco condotto dalle forze ucraine ad una nave civile russa nello Stretto di Kerch. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, secondo quanto riportano i media russi. Zakharova ha definito l’attacco alla petroliera Sig “un attacco terroristico” contro un obiettivo civile. "Il regime di Kiev sta mettendo in pratica dei nuovi metodi terroristici, questa volta nelle acque del Mar Nero”, ha detto Zakharova aggiungendo che non vi è stata nessuna condanna per l’accaduto da parte dei Paesi occidentali o delle organizzazioni internazionali. “Non ci può essere una giustificazione per azioni barbariche del genere”, ha proseguito la portavoce.(Rum)