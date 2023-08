Niger: senatori nigeriani contrari a intervento militare, nostro esercito mal equipaggiato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori della Nigeria hanno respinto la richiesta del presidente Bola Tinubu di impiegare truppe in Niger, nel quadro di un intervento militare della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao) volto a ripristinare l’ordine dopo il colpo di stato del 26 luglio. L’organismo, presieduto dalla Nigeria, ha dato ai golpisti un ultimatum di sette giorni per mettere fine al colpo di stato, che scade domani 6 agosto. Secondo quanto riferisce la stampa nigeriana i senatori hanno accettato di approvare una risoluzione che condanna il colpo di stato ma che esclude opzioni militari. I senatori avrebbero invece esortato il presidente Tinubu a intensificare i negoziati con i golpisti inviando nuovamente una delegazione di alto livello a Niamey. Per i senatori nigeriani i militari della Nigeria sono mal equipaggiati e non preparati a combattere una guerra. “I senatori ritengono che il governo federale dovrebbe concentrarsi sulle minacce di Boko Haram invece di contemplare l'idea di entrare in guerra in un paese straniero", ha detto un senatore al quotidiano "Premium Times". (segue) (Res)