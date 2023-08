© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è abbattuta questo pomeriggio a Belgrado una forte perturbazione con raffiche di vento e grandine. Il sindaco della capitale serba, Aleksandar Sapic, ha chiesto ai concittadini di non uscire di casa se non è strettamente necessario. Il vento ha strappato alberi dal terreno e sollevato tetti in alcune zone della città. Non si contano al momento feriti ma solo danni materiali.(Seb)