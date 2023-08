Strage Bologna: De Angelis (Regione Lazio), conosco la verità, ex Nar non c'entrano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile della comunicazione Istituzionale della Regione Lazio, Marcello De Angelis, pochi giorni dopo il 43esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna, pubblica un post su Facebook in cui afferma di conoscere la "verità" sui fatti avvenuti il 2 agosto del 1980. Per la strage sono stati condannati in via definitiva tre ex Nar (Nuclei armati rivoluzionari): Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, all'ergastolo, e Luigi Ciavardini, all'epoca dell'attentato diciassettenne, che fu condannato a 30 anni. Ma secondo De Angelis gli ex Nar non c’entrano. "Il 2 agosto è un giorno molto difficile per chiunque conosca la verità e ami la giustizia, che ogni anno vengono conculcate persino dalle massime autorità dello Stato (e mi assumo fieramente la responsabilità di quanto ho scritto e sono pronto ad affrontarne le conseguenze) - scrive De Angelis nel suo lungo post -. La differenza tra una persona d’onore e uno che non vale niente è il rifiuto di aderire a versioni di comodo quando invece si conosce la verità. E accettare la bugia perché così si può vivere più comodi. Intendo proclamare al mondo che Cristo 'non' è morto di freddo e nessuno potrà mai costringermi a accettare il contrario. Così come so per certo che con la strage di Bologna non c’entrano nulla Fioravanti, Mambro e Ciavardini. Non è un’opinione: io lo so con assoluta certezza. E in realtà lo sanno tutti: giornalisti, magistrati e cariche istituzionali”, sottolinea. (segue) (Rer)