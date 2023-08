Business news: rapporto, vetture elettriche cinesi potrebbero comportare problemi di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le strade del Regno Unito potrebbero essere "paralizzate" dalle auto elettriche prodotte in Cina con "gravi problemi di sicurezza". In un nuovo rapporto, ripreso dal quotidiano "The Times", il professore Jim Saker, presidente dell'Institute of the Motor Industry, afferma che tra le 100 mila e le 300 mila auto elettriche presenti sulle strade britanniche ed europee potrebbero essere immobilizzate a distanza da funzionari in Cina. Saker ha avvertito che "la minaccia di veicoli elettrici connessi che invadono il paese potrebbe essere il cavallo di Troia più efficace di cui dispone l'establishment cinese" per destabilizzare l'economia del Regno Unito. Saker ha anche dichiarato che sarebbe impossibile impedire alla Cina di includere degli spyware nei veicoli, e ha invitato il governo di Londra a ritardare di cinque anni il divieto di nuove auto a benzina e diesel, con l'obiettivo di evitare quella che ha definito la minaccia per il trasporto dalla Cina. (Rel)