Business news: Pakistan, banca centrale lascia tasso di riferimento invariato al 22 per cento

- Il Comitato di politica monetaria della Banca di Stato del Pakistan, la banca centrale, nell’ultima riunione, ha lasciato invariato al 22 per cento il tasso di interesse di riferimento. Lo riferisce un comunicato dell’istituto. Il Comitato ha osservato che l’incertezza economica è diminuita rispetto all’incontro precedente, del 26 giugno, e che la fiducia degli investitori è in miglioramento, anche se esistono rischi al rialzo per l’inflazione. Il Comitato, inoltre, ha ricordato alcuni recenti sviluppi positivi, in particolare l’accordo stand-by di nove mesi col Fondo monetario internazionale (Fmi) e le misure fiscali introdotte in sede di bilancio. Dopo il picco di maggio, del 38 per cento, l’indice dei prezzi al consumo è sceso al 29,4 per cento a giugno. (Inn)